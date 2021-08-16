В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты: появилось видео

В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Al Arabiya .

Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.

"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.