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В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты: появилось видео

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Кабул, Понедельник 16 августа 2021 09:21
В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмуют самолеты: появилось видео Фото: афганцы отчаянно штурмуют самолеты (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

В Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться в военно-транспортные самолеты.

В самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian.

"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", - сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.

Напомним, украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран.

Отметим, более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана.

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