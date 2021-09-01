В аеропорту Кабула йдуть роботи з відновлення авіасполучення

"Технічна група Управління цивільної авіації займається налаштуванням радіолокаційної системи та іншими технічними роботами в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що авіасполучення буде відновлено відразу після завершення налаштування радара для ведення спостереження в повітряній гавані.

"Управління цивільної авіації має намір розв'язувати всі проблеми аеропорту, і найближчим часом комерційні та цивільні рейси почнуть функціонувати в звичайному режимі", - уточнюється в повідомленні.