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В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

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Херсон, П'ятниця 04 березня 2022 00:17
В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович Фото: Олексій Арестович, позаштатний радник керівника Офісу президента України (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович поділився оптимістичними новинами під кінець четверга, 3 березня. Так, в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, плюс 200 машин. Залишки - скільки їх там залишилося, уточнюються " - повідомив він.

Під Ніколаєвим "ганяли сьогодні їх цілий день", в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші ЗСУ накрили "Градами".

У Гостомелі - вдруге спіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження військ, теж "Градом".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жителів Херсона просять не виходити на вулицю.

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