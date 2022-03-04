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В аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских военных, - Арестович

Новина українською →
Херсон, Пятница 04 марта 2022 00:17
В аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских военных, - Арестович Фото: Алексей Арестович, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился оптимистичными новостями под конец четверга, 3 марта. Так, в аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было - около 1000 в/с, 20 вертолётов, плюс 200 машин. Остатки - сколько их там осталось, уточняются" - сообщил он.

Под Николаевым "гоняли сегодня их целый день", в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там ВСУ их накрыли "Градами".

В Гостомеле - второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение войск, тоже "Градом".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жителей Херсона просят не выходить на улицу.

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