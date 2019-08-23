В аеропорту Гонконга пройдуть нові акції протесту в ці вихідні

Гонконг готується до нових антиурядових демонстрацій в Міжнародному аеропорту міста в ці вихідні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Демонстрації тривають і активісти планують блокувати транспорт в міський аеропорт у вихідні дні.

Міжнародний аеропорт Гонконгу, один з найбільш завантажених у світі, був змушений тимчасово закритися минулого тижня. Сотні рейсів були скасовані або перенесені через зіткнень протестувальників і поліції.

Після цього адміністрація аеропорту опублікувала рекламу у великих газетах, що закликає молодь "любити Гонконг", і заявила, що виступає проти дій, які "блокували і заважали роботі аеропорту". Адміністрація заявляє, що аеропорт продовжить роботу, щоб не допустити скасування рейсів.

Крім того, на п'ятницю заплановано кілька акцій протесту, включаючи марш бухгалтерів в урядовий штаб і захід "Балтійський ланцюг", де протестувальники об'єднаються в різних районах китайської території.

РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Гонконгу кілька днів поспіль скасовували всі авіарейси через масову сидячу акцію протесту, яку проводили на території аеропорту. Учасники акції заявляли, що відчувають себе там безпечно, проте зіткнення з поліцією все ж були.

Пізніше адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконгу отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу.