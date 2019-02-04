В аеропорту Гамбурга почався страйк

Персонал аеропорту вимагає підвищення зарплат

В Германии началась забастовка в аэропорту Гамбурга, в результате чего ожидаются перебои в расписании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что из-за забастовки в аэропорту Гамбурга ожидаются задержки прилетов и вылетов. Также сообщается, что забастовка является предупредительной, персонал, который обслуживает наземные транспортные средства аэропорта, требует повышения зарплат.

В связи с забастовкой пассажиров призывают заранее прибывать в аэропорт. Кроме того, им рекомендуют по возможности ограничиться ручной кладью. На сегодня в аэропорту Гамбурга запланировано 388 рейсов, об отмене пока не сообщалось.

Напомним, в январе забастовки проходили в трех крупных аэропортах Германии. В частности, стачку поддержали аэропорты Кельн-Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта. Немецкий профсоюз требовал ввести единую тарифную сетку, согласно которой сотрудники, которые отвечают за безопасность, получали бы оплату в 20 евро за час.

Позже в результате забастовки в 8 аэропортах Германии были отменены сотни рейсов.