Біля Маріуполя затримали 4 підозрюваних у співпраці з "ДНР"

Відомості про зазначених осіб містилися у базі даних Національної поліції

Військовослужбовці Нацгвардії та співробітники Нацполіції зі складу Об’єднаних сил затримали неподалік Маріуполя та села Валер’янівки Волноваського району чотирьох громадян, підозрюваних у співпраці із незаконним збройним формуванням "Донецької народної республіки". Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Відомості про зазначених осіб містилися у базі даних Національної поліції.

Усіх чотирьох доправлено до найближчого відділку поліції за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (cтворення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Інформацію за цим фактом внесено до журналу єдиного обліку правопорушень.

Нагадаємо, у населеному пункті Світличне Попаснянського району Луганської області бійці батальйону "Луганськ-1" затримали чоловіка при спробі перетину лінії розмежування поза офіційним пунктом в'їзду-виїзду. Як виявилося, він перебуває у складі терористичної організації "Луганська народна республіка".