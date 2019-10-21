В аеропорту "Бориспіль" призупинили роботу терміналів

Аеропорт “Бориспіль” призупинив роботу терміналів у зв'язку з вивільненням летючих шкідливих речовин під час обробки полів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

“На даний час в аеропорту „Бориспіль“ працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено”, - йдеться у повідомленні.

В аеропорту також пообіцяли найближчим часом оновити інформацію, а також закликали пасажирів слідкувати за розкладом на онлайн табло.

Нагадаємо, в Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Як повідомляє РБК-Україна, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвела до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів. Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.