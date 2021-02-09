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В аеропорту "Бориспіль" скасовуються і затримуються рейси

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 11:34
В аеропорту "Бориспіль" скасовуються і затримуються рейси Фото: літак (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" оголосили про скасування трьох рейсів. Ще 8 внутрішніх та міжнародних рейсів затримується.

Про це свідчать данні онлайн-табла аеропорту.

Таким чином, затримка внутрішніх рейсів буде із Дніпра, Запоріжжя, Львова, Херсона. Міжнародних рейсів - зі Стамбула, Мінська, Хургади, Шарм-еш-Шейха, Анкари.

Так, наприклад, рейс з Дніпра мав прибути о 8:20, але його прибуття перенесено на 11:18. Рейси із Запоріжжя та Львова мали приземлитись о 8:30, але орієнтовний час прильоту обох - 10:15. Крім того, літак із Дніпра був запланований на 12:40, але він очікується о 14:25 Ранковий рейс з Херсона був скасований.

Нагадаємо, 9 лютого сніг буде йти в центрі, на півночі та сході країни, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Крім того, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

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