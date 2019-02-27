З аеропорту "Київ" евакуюють пасажирів

О 14:55 надійшло анонімне повідомлення про замінування

В Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта.

Сообщается, что около 14:55 службам аэропорта на электронную почту поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев".

"В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Харькове во время сессии городского совета сегодня, 27 февраля, неизвестные сообщили о минировании здания мэрии.

Напомним, 22 февраля полицейские проверяли сообщение о минировании на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Кроме того, в Киеве 18 февраля закрыли несколько станции столичного метрополитена, "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" из-за сообщения о минировании.