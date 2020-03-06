Аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік майже на дві третини

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, збільшив міжнародний пасажирський трафік за підсумками лютого 2020 року на 68%, порівнюючи з показниками лютого 2019 року. Водночас загальний пасажиропотік на внутрішніх і міжнародних рейсах за цей же період зріс на 57%. Про це повідомляє компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що входить до групи DCH, передає РБК-Україна.

"Послугами Міжнародного аеропорту "Харків" у лютому 2020 скористалися 103,4 тисячі осіб. Це на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли пасажиропотік склав 65,8 тисяч осіб. З них міжнародними перельотами скористалися 86,3 тисячі пасажирів, а внутрішніми - 17,1 тис.", - повідомили в New System AM.

Кількість забезпечених Міжнародним аеропортом "Харків" вильотів зросла за підсумками лютого 2020 року до 421 на внутрішніх і міжнародних маршрутах - це на 29% більше, ніж за підсумками лютого 2019. Найбільш динамічно аеропорт нарощує обслуговування міжнародних перельотів: так, пасажиропотік на зарубіжних повідомленнях виріс на 68%, а число вильотів авіалайнерів з Харкова за кордон збільшилася на 51%.

Як відзначили в прес-службі аеропорту, найпопулярнішими напрямками серед пасажирів з Харкова у лютому були Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Катовіце, Познань та Вроцлав. А за перші два місяці 2020 року послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 215 тисяч мандрівників - це на 56% більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, висока динаміка приросту показників дозволила Міжнародному аеропорту "Харків" Олександра Ярославського два роки поспіль займати місця в ТОП-5 рейтингу найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней Європи, який формує європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe). За підсумками 2019 року Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив понад 1,3 млн пасажирів на внутрішніх та міжнародних повідомленнях.

Компанія-оператор аеропорту прогнозує подальше зростання пасажирського трафіку і в березні у зв'язку з відкриттям нових і відновленням ряду міжнародних авіарейсів.

"29 березня відкривають нові рейси відразу дві авіакомпанії Ryanair запускає рейси до Варшави (Модлін), SkyUp Airlines - рейси в Тель-Авів. 30 березня авіакомпанія Wizz Air відкриє рейси до Будапешт, а днем пізніше 31 березня лоукост-авіаперевізник SkyUp Airlines відновлює прямі перельоти в Париж", - нагадала прес-служба аеропорту.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH Олександра Ярославського, який виступив генеральним інвестором підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення у місті Євро-2012. Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала таку ж суму в реконструкцію аеродрому.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Олександр Ярославський анонсував початок робіт з будівництва нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня у місті Дніпро.