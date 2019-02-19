Аеропорт Риму тимчасово закрили через пожежу

Пожежа сталася в літаку компанії Ryanair

Аэропорт Рима "Фьюмичино" временно закрыт в результате пожара, который произошел, по предварительным данным, в багажном отделении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пожар произошел в самолете ирландской компании Ryanair.

По данным агентства АNСА, пожарным удалось предотвратить распространение огня. Несколько сотен пассажиров были эвакуированы за пределы аэропорта.

Напомним, из-за неисправности сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хитроу в Лондоне 7 ноября были отменены или задержаны десятки рейсов.

Кроме того, 26 августа в пражском аэропорту около сотни пассажиров самолета были эвакуированы. Рейсы были отменены в Филадельфию, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины и другие города. Однако, точное количество отмененных и задержанных рейсов не указывалось.

Также в августе прошлого года из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне федеральная полиция Германии эвакуировала людей. Тогда в связи с предупреждением системы безопасности были приостановлены работы во второй и третьей зоне терминала. Служба безопасности аэропорта начала эвакуацию после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра.