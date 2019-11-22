Аеропорт "Одеса" призупинив роботу

Аеропорт "Одеса" припинив повітряний рух до 22:00 з-за аварії літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Як зазначили в аеропорту, актуальний розклад рейсів буде відображено на онлайн-табло аеропорту.

"У зв'язку з інцидентом з рейсом TK 467 повітряний рух призупинено до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів.

Повідомляється, що пілоти з-за сильного вітру не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.

Також вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки з-за поломки літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.