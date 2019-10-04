Аеропорт Львова закритий на зліт і посадку через аварію літака

Аеропорт "Львів" закрили на зліт і посадку через аварійну посадку Ан-12. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

У аеропорту зазначили, що літак летів з Віго (Іспанія) в Стамбул (Туреччина).

"Сідав в аеропорту "Львів" на дозаправку. У 6:45 зник зв'язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці поблизу Львова сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Близько 7 ранку літак зник з радарів міжнародного аеропорту "Львів". Пізніше екіпаж вийшов на зв'язок та повідомив про аварійну посадку. Рятувальники виявили літак Ан-12 за 1,5 кілометри до злітно-посадкової смуги.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії загинули 5 людей, ще троє були врятовані. Попередньо відомо, що аварійна посадка літака Ан-12 сталася через закінчення пального.

Крім того, РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця аварії літака.