Аеропорт "Київ" зачиняють на 10 днів

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що роботу летовища буде призупинено з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року у зв'язку із проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

В цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, обслуговуватимуться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Їх розподілять між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".

З терміналу D вилітатимуть пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines та LOT.

В терміналі F обслуговуватимуться рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

"Аеропорт "Київ" буде відкрито з 9:00 12 вересня, всі рейси виконуватимуться згідно розкладу на цей день", - говориться в повідомленні.

Раніше аеропорт "Київ" призупиняв роботу після інциденту з літаком Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia Airlines. Boeing 737, що виконував рейс за маршрутом Мінськ-Київ, при посадці на злітно-посадкову смугу, викотився за її межі, в результаті чого була заблокована робота аеропорту. На борту літака знаходилися 139 пасажирів і 5 членів екіпажу.