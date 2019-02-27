Аеропорт "Київ" відновив роботу

Вибухонебезпечних предметів на території аеропорту не знайшли

Аэропорт "Киев" возобновил работу после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аэропорта в Facebook.

Как отмечается, работу было восстановлено в 16:30. Никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта не нашли. Регистрацию на рейсы уже восстановили.

РБК-Украина писало, что в Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Около 14:55 в службв аэропорта на электронную почту поступила информация о минировании. Пассажиров из терминалов эвакуировали. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию.

Кроме того, сегодня в Харькове во время сессии городского совета неизвестные сообщили о минировании здания мэрии.

Напомним, 22 февраля полицейские проверяли сообщение о минировании на Главном железнодорожном вокзале Львова. Взрывчатки там не нашли.