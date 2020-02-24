Аеропорт в Херсоні закрили через негоду

У Херсоні через непогоду був закритий міжнародної аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні вранці з Херсона вилетів "борт" на Київ, a от із Стамбула "Аеробус" вже не прилетів.

"Напрямок вітру бічний, тому літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти. Така ж ситуація зараз склалася в аеропортах Одеси і Миколаєва", - говорить директор "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

Також керівник обласного Гідрометцентру Юрій Кирияк підтвердив, що саме в районі міжнародного аеропорту "Херсон" пориви вітру були найсильніші.

А саме вони досягали 25-29 метрів в секунду, тоді як по області не перевищували 16-17 м/сек, і тільки в Нижньосірогозькому районі фіксували 20 м/c.

"Ураган приніс циклон c європейської території. Ho вже на наступний день вітер стихне, a температура повітря підніметься до тринадцяти градусів Цельсія. Зате ще через два дні очікуємо черговий циклон з пониженням температури повітря до 6-8 градусів, сильним вітром та опадами", - розповів він.

Нагадаємо, через негоду в Україні в деяких областях частково повалені дерева на дороги, а також зірвані дахи будинків.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого на Україну обрушився ураган "Юля". Рятувальники наполягають на посиленні заходів власної безпеки і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю.