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Аэропорт в Гамбурге восстановил работу после происшествия с захватом заложников

Гамбург, Понедельник 06 ноября 2023 05:24
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Аэропорт в Гамбурге восстановил работу после происшествия с захватом заложников Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Аэропорт Гамбурга восстановил работу после 20 часов простоя. Это произошло после сдачи мужчины полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Аэропорт Гамбурга возобновил работу после почти 20 часов вынужденного перерыва. Почти сразу после того, как мужчина сдался полиции, аэропорт объявил о возобновлении работы.

Впрочем, многие из запланированных на воскресенье 286 рейсов все же не состоятся или отправятся с большими задержками.

Из-за происшествия в субботу пострадали более 3000 пассажиров, а в воскресенье - более 34,5 тысячи человек.

На воскресенье было запланировано 286 рейсов - 139 вылетов и 147 прибытий - с примерно 34 500 пассажирами. Уже в субботу задержали 27 рейсов, на которых находилось около 3200 пассажиров.

Происшествие в Гамбурге

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина парализовал работу аэропорта, въехав на взлетно-посадочную полосу в немецком городе Гамбург.

Мужчина стрелял из машины, устроил несколько пожаров на территории аэропорта. В машине он удерживал ребенка. Позже выяснилось, что мужчина потребовал у полиции выпустить его с ребенком в Турцию.

Причиной действий мужчины мог быть спор об опеке над ребенком. Сам мужчина из Турции.

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