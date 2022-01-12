Аеропорт "Бориспіль" замінували: що з рейсами

У поліцію повідомили про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як повідомили в поліції, правоохоронці зараз перевіряють інформацію про замінування міжнародного аеропорту. Крім того, зараз шукають вибухівку ще в деяких торгових центрах міста Київ.

Разом з тим, у аеропорту "Бориспіль" повідомили РБК-Україна, що до них не надходила інформація про "мінування".

"Літаки продовжують виконувати рейси", - повідомили в аеропорту.