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Аеропорт "Бориспіль" замінували: що з рейсами

Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

У поліцію повідомили про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як повідомили в поліції, правоохоронці зараз перевіряють інформацію про замінування міжнародного аеропорту. Крім того, зараз шукають вибухівку ще в деяких торгових центрах міста Київ.

Разом з тим, у аеропорту "Бориспіль" повідомили РБК-Україна, що до них не надходила інформація про "мінування".

"Літаки продовжують виконувати рейси", - повідомили в аеропорту.

Зазначимо, зараз також у київському аеропорту імені Ігоря Сікорського шукають вибухівку.

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Бориспіль