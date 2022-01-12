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У Києві шукають вибухівку в аеропорту "Жуляни"

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Середа 12 січня 2022 15:34
У Києві шукають вибухівку в аеропорту "Жуляни" Фото: у Києві шукають вибухівку в аеропорту "Жуляни" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У київському аеропорту імені Ігоря Сікорського шукають вибухівку. В аеропорт виїхали правоохоронці на перевірку об'єкта.

Про це РБК-Україна розповіли в поліції Києва.

"Надійшло повідомлення, що аеропорт "Жуляни" замінували. Правоохоронці виїхали на перевірку", - повідомили в прес-службі поліції.

Зазначимо, сьогодні Україною прокотилася хвиля "мінувань". Зокрема, у Львові та Черкасах надійшло повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.

Також сьогодні у Києві повідомили про мінування центральних станцій метро. Зокрема, станцій "Театральна", "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого" та Вокзальну.

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