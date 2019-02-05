В аеропорту "Бориспіль" назвали терміни запуску терміналу F

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Термінал відновить роботу цієї весни

Запуск терміналу F в аеропорту "Бориспіль" заплановано на весну 2019 року. Про це на прес-конференції заявив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, запуск терміналу F заплановано на цю весну. Він також додав, що цей термінал буде обслуговувати бюджетні авіакомпанії і чартерні перельоти.

Зазначимо, в листопаді в інтерв'ю РБК-Україна Рябікін розповів, що термінал F відновить роботу в кінці березня 2019 року. Він також зазначив, що термінал буде обслуговувати літаки лоукостера Ryanair.

"Також ми ведемо переговори з кількома авіакомпаніями щодо їх переміщення в цей термінал. Це і класичні авіакомпанії, які хочуть прилітати в піки обслуговування МАУ... Також ведемо переговори з авіакомпаніями, які виконують чартерні рейси", - підкреслив Рябікін.

Він також розповів, що нову злітну смугу в "Борисполі" введуть в експлуатацію у 2022 році.

"Наступний рік (2019, - ред.) піде на проектування. А будівництво займе два-три роки. Тобто проект буде реалізовано в 2022 році", - підкреслив Рябікін.