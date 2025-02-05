Аэропорт "Борисполь" готов возобновить рейсы в течение месяца после открытия неба

Аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого нужно будет получить необходимые разрешения.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом во время конференции Global Outlook: Enduring change, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, заявил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.
"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства - ред.) запустить рейсы из аэропорта "Борисполь", - сказал он.
Гендиректор аэропорта добавил, что авиакомпании-владельцы самолетов готовы в короткие сроки возобновить полеты в Украине.
"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", - прокомментировал Дубревский.
По его словам, авиакомпании смогут в месячный срок подготовить самолеты для рейсов в Украину.
Он добавил, что аэропорт "Борисполь" способен обеспечить пассажиропоток в объеме 20 миллионов человек в год.
Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.
Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении положить конец войне России против Украины.
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