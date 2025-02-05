Аэропорт "Борисполь" готов возобновить рейсы в течение месяца после открытия неба

"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства - ред.) запустить рейсы из аэропорта "Борисполь", - сказал он.

Гендиректор аэропорта добавил, что авиакомпании-владельцы самолетов готовы в короткие сроки возобновить полеты в Украине.

"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", - прокомментировал Дубревский.

По его словам, авиакомпании смогут в месячный срок подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Он добавил, что аэропорт "Борисполь" способен обеспечить пассажиропоток в объеме 20 миллионов человек в год.