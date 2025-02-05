RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Аэропорт "Борисполь" готов возобновить рейсы в течение месяца после открытия неба

Иллюстративное фото: аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу после открытия неба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Сидоров

Аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого нужно будет получить необходимые разрешения.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом во время конференции Global Outlook: Enduring change, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, заявил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия такого решения (открытие воздушного пространства - ред.) запустить рейсы из аэропорта "Борисполь", - сказал он.

Гендиректор аэропорта добавил, что авиакомпании-владельцы самолетов готовы в короткие сроки возобновить полеты в Украине.

"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", - прокомментировал Дубревский.

По его словам, авиакомпании смогут в месячный срок подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Он добавил, что аэропорт "Борисполь" способен обеспечить пассажиропоток в объеме 20 миллионов человек в год.

Ryanair может вернуться в Украину

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.

Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении положить конец войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аэропорт БориспольАвиасообщениеВойна в Украине