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В Україні через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 10:10
В Україні через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів Фото: відновлення електропостачання (ДСНС)
Автор: Андрій Козловський

В Україні станом на ранок 10 лютого через шквальний вітер та налипання мокрого снігу залишаються знеструмленими 62 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 5 областях. Зокрема в Херсонській області - 21, Чернівецькій - 20, Закарпатській - 9, Київській - 6 та Одеській - 6.

Нагадаємо, 10 лютого у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -7 до +13 градусів, а вночі у північних та деяких центральних областях вдарять сильні морози.

Також РБК-Україна писало, що погода в країні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, буде сонячно, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

Крім того, повідомлялось, що у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.

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