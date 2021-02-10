В Україні через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів

В Україні станом на ранок 10 лютого через шквальний вітер та налипання мокрого снігу залишаються знеструмленими 62 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 5 областях. Зокрема в Херсонській області - 21, Чернівецькій - 20, Закарпатській - 9, Київській - 6 та Одеській - 6.

Нагадаємо, 10 лютого у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -7 до +13 градусів, а вночі у північних та деяких центральних областях вдарять сильні морози.

Також РБК-Україна писало, що погода в країні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, буде сонячно, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

Крім того, повідомлялось, що у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.