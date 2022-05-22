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"Аерофлот" через санкції може почати розбирати літаки на запчастини, - Bloomberg

Фото: "Аерофлот" може почати розбирати літаки на запчастини (facebook com aeroflot)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська авіакомпанія "Аерофлот" найближчим часом через санкції зіткнеться з дефіцитом запасних частин для літаків Boeing і Airbus. Для його заповнення перевізник може почати розбирати свої повітряні судна на запчастини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За оцінками фахівців компанії IBA, щоб підтримувати свій парк літаків в працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться розібрати частину повітряних суден на запчастини. Замінити продукцію Boeing і Airbus літаками російського виробництва авіакомпанія як мінімум найближчим часом не зможе.

Видання зазначає, що через санкції "Аерофлот" не тільки позбувся доступу до запчастин для своїх літаків, але і був змушений різко скоротити польоти за кордон. Перед початком війни в Україні авіакомпанія виконувала рейси в 56 країн, а до середини травня лише в 13. Також різко знизилася кількість перевезених пасажирів.

"У найближчому майбутньому "Аерофлот" буде здебільшого авіакомпанією, що працює на внутрішньому ринку", - заявив Арнольд Барнетт, експерт з безпеки польотів в Школі менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті.

Нагадаємо, на початку квітня США заборонили експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній - "Аерофлоту", Azur Air і Utair.

Зазначимо, раніше Єврокомісія заборонила 21 російській авіакомпанії, включаючи "Аерофлот", польоти в країни ЄС.

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