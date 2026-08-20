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Аэродромы с дронами, РЛС и нефтетерминал: ГУР отчиталось об ударах вглубь РФ

14:43 20.08.2026 Чт
2 мин
На морском нефтетерминале, питающем армию РФ, вспыхнул масштабный пожар
aimg Валерия Абабина
Фото: нефтегазовый терминал «Таманьнефтегаз» (росСМИ)

В ночь на 20 августа операторы ГУР совместно с Силами обороны поразили несколько важных военных объектов в России, в том числе два аэродрома, с которых запускали ударные дроны по Украине.

Удары по аэродромам

В ночь на 20 августа в рамках очередной deepstrike-операции операторы ГУР поразили места хранения и запуска вражеских дронов на двух аэродромах. Во временно оккупированном Донецке и городе Приморско-Ахтарск в России.

Именно оттуда, по данным разведки, россияне постоянно запускали ударные дроны по гражданским объектам в Украине. В результате поражения повреждены наземные элементы комплексов и пусковые установки беспилотников, в местах попадания вспыхнули пожары.

Уничтоженные РЛС

Кроме того, во время атаки на Приморско-Ахтарский операторы выследили и поразили в районе аэродрома две высокостоимые вражеские радиолокационные станции - 55Ж6У "Небо-У" и 55Ж6УМ "Ниобий".

Удар по нефтетерминалу

Этой же ночью мастера ГУР совместно с другими составляющими Сил безопасности и обороны поразили морской терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, питающий российскую оккупационную армию.

Там поврежден резервуарный парк и элементы магистральных трубопроводов, что повлекло за собой масштабный пожар на территории объекта.

Напомним, Силы обороны системно наращивают дальнобойные удары по военным и топливным объектам в глубь России. Только за первое полугодие 2026 года средствами Deep Strike поражено 697 целей в РФ и выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ.

Удары практически парализовали работу ряда русских черноморских портов, через которые РФ вывозит нефть и зерно.

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