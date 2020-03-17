Адвокати Порошенка: нинішнє керівництво ДБР відпрацьовує політичне замовлення

Вже три провадження, які порушили у Державному бюро розслідувань (ДБР) проти Петра Порошенка, вилучені через порушення підслідності, що може бути свідченням політичного переслідування. Про це повідомили журналістам адвокати п‘ятого президента Петра Порошенка після спілкування зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Водночас, адвокати нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Петра Порошенка, П’ятий президент вже дав свідчення у цій справі, де фігурують так звані "плівки Труби".

"НАБУ зареєструвало справу про політичний тиск на Петра Порошенка у формі розслідування ДБР низки справ, які мають мету відволікти його від роботи у Верховній Раді. Ми надали всю інформацію і сподіваємося, що детективи зроблять все, що необхідно, щоб ця справа щодо політичного переслідування рухалась вперед. Для цього є всі підстави", - заявив адвокат Ілля Новіков.

Розмову зі слідчими ДБР, яка стосувалась справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали беззмістовною.

"Слідчі мали кілька питань щодо того, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чомусь ці питання теоретичні - такі, як можна ставити студентам на екзамені - вони були до пана Порошенка. І чомусь необхідно задати було в форматі допиту. Знову був присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба з інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Він не був відсторонений - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту саму лінію і відпрацьовує ті самі інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи були порушені", - додав Новіков.

Своєю чергою, адвокат Ігор Головань зазначив, що черговий "фарс" у ДБР став ще одним доказом політичних переслідувань Петра Порошенка.

"Це вже перетворюватися на такий собі фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони знаходяться. Потім ми з’ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом Президента ще 5 лютого було змінено організаційну структуру, у ДБР з’явилися інші назви посад. Але посвідчення лишилися старі. Зі старими назвами посад", - зазначив Ігор Головань.

Він повідомив, що в ході допитів підтвердились факти численних нових порушень ДБР. "Вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Вже три кримінальні провадження передані за підслідністю і вилучені у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровані ДБР", - резюмував Головань.

Як писало РБК-Україна, раніше тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора України Віктор Чумак назвав підозри ДБР у справі Порошенка необгрунтованими.