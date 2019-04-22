ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокати подали апеляції на продовження арешту українським морякам в РФ

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 12:09
Адвокати подали апеляції на продовження арешту українським морякам в РФ
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Ймовірно, розгляди апеляційних скарг відбудуться в травні

Захист військовополонених українських моряків подав в належний термін апеляційні скарги на постанови Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Наголошується, що адвокати оскаржили незаконні постанови суду першої інстанції, вказавши, що захоплені російськими властями військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими" і не повинні міститися в СІЗО, так як це є триваючим конвенціональним порушенням з боку російської влади

Також у скаргах адвокати вказали, що російський суд не дав належної оцінки поданим захистом резолюції ПАРЄ, згідно з якою у відношенні моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, а також Доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, у відповідності з яким моряки наділені статусом військовополонених до тих пір, поки компетентний трибунал не прийме іншого рішення

Крім того, захист оскаржив відмову суду передати справи на розгляд у військовий суд, як того вимагає III Женевська конвенція.

Також, в скаргах захист вказала, що російський суд не взяв до уваги обставини імунітету військових моряків.

Очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд призначить дату розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні.

Адвокати подали апеляції на продовження арешту українським морякам в РФ

Нагадаємо, що 17 квітня суд РФ продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадали від Росії звільнення українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест РФ з-за продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.

РФ має негайно відпустити українських моряків, - посольство США Суд в РФ продовжив арешт усім українським морякам
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України моряки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся