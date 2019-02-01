Адвокати засуджених журналістів Reuters подали апеляцію у Верховний суд М'янми

У рішенні суду нижчої інстанції присутні помилки

Защита двух незаконно осужденных журналистов агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо подала апелляцию в Верховный суд Мьянмы с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В апелляции отмечается, что в решении суда низшей инстанции присутствуют ошибки.

"В нашей петиции содержится просьба к Верховному суду обеспечить правосудие двум репортерам, исправить ошибки нижестоящих судов и освободить наших журналистов", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленного освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.