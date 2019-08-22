Адвокати сподіваються, що Бекірова переведуть під домашній арешт після медобстеження

Адвокати кримськотатарського активіста Едема Бекірова заявили, що після медичного обстеження політв'язню, ймовірно, змінять запобіжний захід на домашній арешт. Про це Олексій Ладін та Іслям Веліляєв заявили "Крим.Реалії".

Захисники політв'язня сподіваються, що за результатами медобстеження буде наданий висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

"Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО. Ми висловлюємо обережний оптимізм, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть відповідний висновок", - розповів Ладін.

На питання про те, як захист розцінює ймовірність домашнього арешту для Бекірова, інший адвокат Веліляєв відповів, що "позитивно".

"Тільки позитивно. Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт", – пояснив адвокат.

Раніше повідомлялося, що Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі. Крім того, "Верховний суд Республіки Крим" скасував рішення "Центрального районного суду м.Сімферополя" про передачу справи Бекірова в "Красноперекопський суд".

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.