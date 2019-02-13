Адвокати Мангера заявили про готовність внести заставу

Заставу готове внести адвокатське об'єднання "Баррістерс"

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера готовы внести за него залог. Об этом заявил защитник Константин Глоба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Глоба, адвокатское объединение "Барристерс" готово внести за Владислав Мангера залог в размере одного миллиона гривен.

В это объединение входят три защитника председателя Херсонского областного совета: Александр Шадрин, Андрей Левковец и Константин Глоба. Руководит объединением претендент на должности директора НАБК и главы Нацполиции Алексей Шевчук.

Отметим, Мангера подозревают в организация нападения и убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Также РБК-Украина писало, что в состав группы прокуроров по делу об убийстве Екатерины Гандзюк входит генеральный прокурор Юрий Луценко.