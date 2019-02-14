Адвокати Балуха з'ясовують причини етапування політв'язня

Адвокат підтвердила, що Балух знаходиться в СІЗО Сімферополя

Защитники украинского политзаключенного Владимира Балуха пытаются выяснить причины его этапирования из керченской колонии. Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

Адвокат подтвердила, что Балух находится в СИЗО Симферополя. По ее словам, адвокат попытается попасть к Балуху "при первой возможности".

"Еще не известно, из-за кассации его привезли, или по каким-то другим основаниям. Сейчас адвокат пытается это выяснить. Если говорить о кассационном представлении, которое подал прокурор, то дата этого заседания не назначена. Поэтому, возможно, Владимира привезли в силу других обстоятельств. Какие именно, сейчас трудно сказать, но мы стараемся их выяснить", - сказала Скрипник.

Отметим, вчера Владимира Балуха доставили из керченской колонии в СИЗО Симферополя. Пресс-служба так называемого Верховного суда Крыма сообщила, что 30 января "суд получил кассационную жалобу "прокуратуры" Крыма относительно решения "Раздольського райсуда" в деле о якобы дезорганизации Балухом работы изолятора.

РБК-Украина писало, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Балух не намерен просить о помиловании.

28 января Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключение.