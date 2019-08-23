Адвокат заявив, що в Криму проводять "адекватне" медобстеження Бекірова

Кримськотатарського активіста, політв'язня Едему Бекірова в черговий раз за добу вивезли з СІЗО анексованого Сімферополя до міської лікарні Семашко для медичного обстеження. Про це повідомив адвокат Олексій Ладен "Крим.Реалії".

Бекірова оглянув невролог, ендокринолог і хірург-ортопед.

"Зробили МРТ хребта і грудної клітки. Письмових результатів обстеження поки немає. Але реакція лікаря після побачених результатів була дуже емоційною. За його словами, у Бекірова великі проблеми з хребтом і йому потрібно оперативне хірургічне втручання", – розповів Ладен.

Адвокат припустив, що пильна увага до Бекірову з боку лікарів пов'язано з "загальними зусиллями захисту, ЗМІ та міжнародного співтовариства" до даного справі.

"Я не фахівець, але то медичне обстеження, яке останні два дні проходить мій підзахисний, дуже схоже на адекватне, а не на ті формальні огляди і відписки лікарів, які ми спостерігали останні вісім місяців. 27 серпня його планують вивезти в неврологічну лікарню. Я сподіваюся там його не лише обстежують, але й проведуть курс лікування", – додав він.

Раніше повідомлялося, що госпіталізація Бекірова 27 серпня в Республіканську лікарню на тижневе стаціонарне обстеження все ж відбудеться.

Як повідомляло РБК-Україна, "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.