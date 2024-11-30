Адвокат Виталий Титич: Приговоры по делам Майдана не дают ответа, кто виноват в этих преступлениях

В эти дни 11 лет на Майдане уже неделю стояли протестующие, выражая недовольство отказом правительства от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года произошло первое преступление против мирного протеста: спецподразделение "Беркут" жестоко разогнало студентов.

Силовики, прикрываясь "расчисткой территории для установки елки", избивали людей дубинками, преследовали их даже за пределами площади. Та ночь стала переломным моментом, спровоцировавшим масштабное протестное движение по всей Украине. Эти события вошли в историю Украины как Революция Достоинства.

За все время Революции зафиксировали избиения, пытки, аресты, расстрелы. Самыми кровавыми стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда силовики применили огнестрельное оружие, что привело к гибели Героев Небесной Сотни. Ответственность за преступления ложится на исполнителей – спецназовцев из "Беркута" и организаторов из высшего руководства страны, в том числе беглого президента Януковича.

Впрочем, спустя 11 лет справедливости так и не достигнуто: большинство виновных избежали наказания. Адвокат Небесной Сотни Виталий Титич рассказал РБК-Украина о положении дел с приговорами, вспомнил некоторые детали, как проходил процесс расследования по нескольким делам и высказал мнение, понесут ли наконец наказания и исполнители, и организаторы.

– Что главное нужно знать о ситуации с расследованиями, обвинительными приговорами по делам Майдана через 11 лет после всех событий?

– Практически все ключевые эпизоды Революции Достоинства были расследованы Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры (УСР) под руководством Сергея Горбатюка, большинство уголовных производств по этим эпизодам передали в суд в период с 2015 по 2017 год.

У адвокатов потерпевших были определенные вопросы к "качеству" расследования. В частности, определенные важные обстоятельства преступлений остались вне уголовного процесса и не были раскрыты надлежащими методами.

Но на это есть объективные причины – публично известные факты противодействия со стороны высших должностных лиц правоохранительных органов и судов. В первую очередь руководства МВД и Генеральной прокуратуры. В частности, бывших генеральных прокуроров – Виктора Шокина, Юрия Луценко и их заместителя, уже ныне покойного Столярчука.

В отношении него даже возбудили уголовное производство по фактам вмешательства в деятельность прокуроров УСР. Что само по себе уникальный случай в истории Украины, и вместе с тем доказательство, подтверждающее обстоятельства, в которых работали следователи Майдана.

Фото: Самыми кровавыми стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда силовики применили огнестрельное оружие, повлекшее гибель Героев Небесной Сотни

Но ключевой проблемой расследования было преступное бездействие высшего руководства МВД. Наибольший "вклад" в уничтожение улик сделал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Это не мои предположения – об этом не раз публично заявлял руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

МВД получили поручение следователей УСР по проверке причастности бойцов спецподразделения "Беркут" к преступлениям и розыску тех, кто сбежал. И "слили" подозреваемым информацию о негласных розыскных действиях. Поэтому их результаты были нулевые. Уже после завершения событий в структурах МВД были уничтожены внутренние документы – информация о конкретных лицах, задействованных в "мероприятиях", применение ими мер физического воздействия к гражданам, спецсредства, а главное – огнестрельного оружия.

Оружие, которое применяли для совершения террористического акта 20 февраля, вообще исчезло с места его хранения на базе "Беркутов". МВД ответило следователям УСР, что они не установили лиц, причастных к совершению умышленных убийств в период протестных акций, поскольку документы были уничтожены неустановленными ими должностными лицами органов внутренних дел.

Более того, руководство МВД отправило бойцов полка "Беркут" в зону АТО с оружием, которое проверяли на предмет его использования для совершения убийства на улице Институтской. По Уголовному кодексу такие действия квалифицируются как преступление – содействие в сокрытии доказательств.

В мае 2014 года Аваков направил письмо в Генпрокуратуру с требованием прекратить вызовы работников милиции, в том числе бывших сотрудничеств "Беркута", для допросов, потому что это, по его словам, "плохо влияет на их психологическое состояние".

К этому еще нужно добавить саботаж со стороны национального бюро Интерпола, и как результат был отказ в объявлении в международный розыск людей. А это делало невозможным применение процедуры заочного расследования. Препятствовала и законодательная вакханалия. Хаотичные, безграмотные изменения уголовно-процессуального законодательства, включая "закон Савченко", и "правки Лозового".

Отдельно стоитупомянуть о так называемом "законе об амнистии майдановцев". Его взяла за основу защита спецназовцев, причастных к убийствам на Майдане. Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников массовых протестов. Но этот закон не применим и никогда не применялся следователями или прокурорами по делам о преступлениях во время Майдана.

Фото: Практически все ключевые эпизоды Революции Достоинства были расследованы, большинство производств передано в суд в период с 2015 по 2017 год

Настоящие протестующие не нуждаются в "амнистии", потому что их действия не содержат состава преступления. Право на мирный протест – это конституционное право, а право на восстание – естественное право политической нации, не требующее подтверждения законами. Главной целью этого закона, вероятно, было создание преград для расследования преступлений, совершенных провокаторами и правоохранителями.

Даже эти примеры дают право утверждать, что люди, которые пришли к власти в Украине после событий Майдана, прилагали максимальные усилия, чтобы заблокировать расследования преступлений совершенных ОПГ Януковича – организаторами насильственных преступлений против участников протестов, и сделать невозможным или уменьшить наказание рядовым исполнителям. В первую очередь тем, кто совершил тяжелейший по последствиям террористический акт в истории Украины.

Но, несмотря на эти обстоятельства, практически все основные преступные эпизоды были расследованы и переданы в суд. И, наконец, сейчас имеем ситуацию, когда ни потерпевшие по делу, ни украинское общество – не получили ответа на важные вопросы, которые должны дать уголовные производства.

Ответственность за это лежит на судебной власти Украины, которая почти десять лет планомерно уничтожает результаты расследования. Почти 90% переданных в суды производств по "делам Майдана" уже закрыты или будут закрыты по стечению сроков привлечения к уголовной ответственности.

А немногочисленные приговоры, которые были вынесены, имеют скорее обратный эффект, потому что не дают украинцам ответа, что и как происходило на Майдане, кто виноват в этих преступлениях, кто и когда понесет за это ответственность. Само наличие этих приговоров ничего не значит. Судьи в течение 11 лет системно, нагло и цинично саботируют исполнение своих конституционных функций.

– Тогда часто говорили, что невозможно привлечь к ответственности людей, потому что значительная часть сбежала в РФ.

– Это ложный тезис. Которую, к сожалению, поддерживают в медиа все эти годы. Бегство многих фигурантов в РФ никак не препятствует судам в установлении обстоятельств преступлений, инкриминируемых таким лицам. УПК регламентирует процедуру in absentia (заочное рассмотрение дела без присутствия обвиняемого – ред.). Начиная где-то с 2019 года ее уже активно начали применять в судах.

Фото: Преступления Майдана были подробно зафиксированы на фото, видео, их показывали на телеканалах

Долгое время этот процессуальный инструмент был недоступен судам – за это ответственность лежит на законодательной власти – депутатах, попавших в Верховную Раду на волне Майдана (несколько лет после Майдана не было действенного механизма, позволяющего привлечь к ответственности сбежавших за границу без их физического присутствия. До 2019 года парламент не принимал необходимые законы, что блокировало возможность судебного преследования сбежавших, в том числе в РФ – ред.).

– Насколько достаточно было в тот момент доказательной базы?

– В каждом уголовном производстве своя доказательная база. Но есть одна общая особенность преступлений по всем эпизодам Майдана, на которую мы постоянно обращали внимание следствия. Это множество видео- и фотоматериала, которыми зафиксировали совершение преступлений.

Обычно правоохранителям, которые задействуют к разгону массовых мероприятий, всегда ставят задачу не допустить фиксацию применения силы с их стороны, не говоря уже о применении оружия. В случае Майдана все происходило наоборот.

Несмотря на то, что вокруг были десятки камер, исполнители преступлений совершенно не считались с очевидными последствиями для себя. В частности, десятки камер каналов в прямом эфире, без всяких препятствий снимали расстрел митингующих 20 февраля на Институтской. Этому есть объяснение. Нападения на Майдан (так называемые разгоны) были спланированы, чтобы спровоцировать насилие от протестующих и создать иллюзию "гражданского конфликта".

Видео с этих событий быстро распространялось в интернете и СМИ для максимального влияния. Провокация как способ принудить к определенным действиям или решениям является ключевым элементом террористического акта (ст. 258 УК). Публичная демонстрация кровавых сцен была основным методом совершения преступлений во время Майдана.

В истории криминалистики нет таких преступлений, которые были бы так подробно задокументированы на фото, видео, аудио. Причем с момента подготовки, в процессе самого выполнения и несколько часов после их завершения.

Не было необходимости воспроизводить события и доказывать их косвенными доказательствами. Следователи УССР имели уникальную возможность детально установить обстановку событий по эпизодам Майдана и другие объективные обстоятельства преступлений. В том числе по ключевым преступлениям, таким как террористический акт 20 февраля на Институтской, приведший к массовой гибели и ранениям людей.

Наличие фото- и видеодоказательств позволило провести 3D-реконструкцию событий 20 февраля с привлечением американских специалистов. Студия SITU Research Научного центра прав человека Университета Карнеги-Меллона создала реконструкцию расстрелов 20 февраля. Они применили инновационные методы: синхронизацию видео по звуковым отпечаткам, автоматизированную геолокацию и аудиоанализ выстрелов.

Фото: Почти 90% производств по "делам Майдана" уже закрыты или будут закрыты по истечению сроков привлечения к уголовной ответственности, – адвокат

Реконструкция включала временную шкалу событий с видеодоказательствами и 3D-визуализацией смертельных ранений троих протестующих. Анализ медицинских экспертиз помог определить направления пуль, дистанцию и сектор выстрелов. Эти данные подтвердили, что смертельные выстрелы были произведены со стороны, где находились бойцы "Беркута".

Еще одна особенность – эти преступления были совершены при присутствии огромного количества работников правоохранительных органов. Причем даже специальных подразделений, которые должны препятствовать совершению таких преступлений. Такие подразделения были тогда и сейчас есть в Украине. Препятствовать таким преступлениям было их прямой задачей. Но этого не делали, никто не мешал.

Также правоохранители должны все это документировать. По этим рапортам и отчетам должны были провести служебные расследования. И все материалы служебных расследований, в том числе со всеми доказательствами, с оружием, которое было использовано – должны были собрать сами подразделения этих органов и передать их следователям. А те уже по процедуре трансформировали бы это в доказательства уголовного производства.

Поэтому расследовать это можно было бы просто. Но этого сделано не было, в частности, из-за этих препятствий расследованию, о которых я уже говорил. Также из-за того, что Аваков лично принял меры по уничтожению таких доказательств. Было также преследование свидетелей, влияние на свидетелей, создавались условия для укрывательства лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

– То есть доказательств было достаточно, даже несмотря на то, что часть из них была уничтожена или скрыта?

– Бесспорно. То, что удалось уничтожить, осложнило расследование, но не разрушило его. На доказательство вины обвиняемых прокуроры УСР представили в судах достаточное количество доказательств надлежащего качества.

Фото: Преступления были совершены в присутствии огромного количества работников правоохранительных органов

Кроме физических доказательств и свидетельских показаний, судьи в делах Майдана вынося приговор обязаны учесть как юридический факт обстоятельства, установленные решениями Европейского Суда, касающимися событий, связанных с протесанными акциями Майдана в Киеве и других городах Украины. И включающие случаи силовых разгонов протестующих, их задержание, похищение активистов и лишение жизни.

В своем решении ЕСПЧ проанализировал в целом контекст дела, а именно протестные события с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014. И установил, что тогдашние органы власти умышленно применяли жестокое обращение (пытки) и судебные репрессии реализуя свою стратегию.

По их выводу, разгон протестующих "Беркутом" в центре Киева 30 ноября 2013 стал своеобразным поворотным моментом, после которого количество привлеченных людей значительно возросло, масштабы протестов стали больше, а обращение власти к чрезмерной и жестокой силе против и случаи неоправданного задержания привели к эскалации насилия и способствовали ему.

То есть ЕСПЧ уже квалифицировал эти преступные деяния как террористический акт, установив признаки преступления, прямо указанные в диспозиции ст. 258 УК Украины. На такой квалификации мы как представители потерпевших настаивали задолго до этого.

Прокуроры учли наши аргументы в ключевых производствах по эпизодам применения против митингующих огнестрельного оружия. В первую очередь по делу по обвинению исполнителей преступлений 20 февраля на Институтской.

– Почему это было важно?

Правильно и достоверно установить признаки преступления – это базовое требование для правосудия.

– Но в итоге приговор по 20 февраля получился очень противоречивым и не приблизил к справедливости. Часть осужденных сейчас в РФ, кого-то оправдали, кто-то отсидел срок еще до приговора. Давайте напомним, что тогда было.

– По тому делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года трое бывших беркутовцев (Аброськин, Зинченко и Янишевский – ред.) получили обвинительные приговоры заочно, они остались в РФ после обмена пленными в 2019-м. Других двоих – Маринченко и Тамтуру ФСБ вернули обратно в Украину. Спецслужбы РФ использовали судебные процессы, чтобы дискредитировать события Майдана.

Фото: Майдан по международному уголовному праву – это начало агрессии РФ в Украине

В частности, адвокаты обвиняемых исполнителей и организаторов преступлений активно продвигали фейки о "гражданском" конфликте. Вернули двоих, потому что нужно было продолжать это, и знали, что им ничего не угрожает в этом суде.

Так и произошло – Тамтуру оправдали, Маринченко получил 5 лет, фактически отбыв приговор в СИЗО. Приговор обжалован прокуратурой и потерпевшими. На мой взгляд, это решение не просто незаконное и необоснованное – оно вредно для правосудия по делам Майдана. И его вред мы будем еще "выгребать".

– Сроки давности истекли в большинстве дел Майдана?

– У нас сроки давности зависят от тяжести преступлений. В основном это тяжкие преступления, там предусмотрено до 10 лет. Сейчас уже 10 лет прошло. По тем, где предусмотрено пожизненное заключение, – более 15 лет, эти сроки еще продолжаются. Но это очень небольшая часть преступлений.

Сроки истекли по тем, кто уже находился под судом, кто физически находился в Украине. По тем, кто скрывался или продолжает скрываться, сроки не истекают вообще.

– То есть теоретически еще возможно привлечь к ответственности сбежавших в свое время в РФ и вдруг появится в Украине.

– Да, правовые механизмы существуют – привлечь можно. До большой войны направляли запросы в РФ, у нас действовал международный договор о содействии в уголовных производствах. Но Россия его не выполняла.

Во-первых, в подавляющем большинстве эти люди приобрели гражданство РФ и они не могут быть выданы. Во-вторых, Россия не сотрудничала с Украиной по делам Майдана, мотивируя тем, что это "политическое преследование" и отказывалась выполнять требования договоров и Конвенции в отношении этих лиц.

В целом, если человек подозревается или обвиняется в уголовных производствах, то как только он попадет в юрисдикцию цивилизованных стран, то могут направить запрос о его экстрадиции или о проведении другой юридической процедуры.

Фото: Избиение, пытки студентов под "Стелой" и другие события Майдана – реализация стратегии Кремля для дальнейшей оккупации Крыма и широкомасштабной войны

– Как полномасштабная война помешала или наоборот поспособствовала и расследованию, и привлечению людей к ответственности?

– Как это странно не будет звучать, но полномасштабная война помогла сдвинуть с мертвой точки расследования участия спецслужб РФ в этих преступлениях.

Все, что происходило на Майдане, начиная с 30 ноября, – избиения, пытки студентов под "Стелой" заканчивая терактами в Киеве и Одессе – это реализация сратегии Кремля относительно провокации "гражданского конфликта" или создания его видимости как повод (casus beli) для вооруженной агрессии, оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе и в дальнейшем – широкомасштабной войны

Преступления исполнены руками украинских "правоохранителей", но у следствия есть доказательства реальной причастности высших должностных лиц спецслужб РФ – заказчиков и организаторов. Применение РФ на территории Украины своих спецслужб, агентов и наемников при наличии последствий подпадают под квалификацию статьи 8bis Римского устава (Преступление агрессии – ред.) То есть Майдан по международному уголовному праву – это начало агрессии РФ.

– Какая достоверно доказанная роль РФ в этих преступлениях?

– Утверждать, что участие личности в преступлениях достоверно доказано, возможно только после вступивших в законную силу приговора. Таких приговоров в отношении должностных лиц и роли РФ пока нет.

– Какие сейчас эмоции у семей Небесной Сотни и у других пострадавших? Столько времени уже прошло, и верят ли они, что хотя бы часть виновных накажут? Верите ли в это вы сами?

– Мне не известны эмоции всех семей, которые привлечены как потерпевшие. Их более 200 человек. Я работаю, чтобы в этих делах состоялось правосудие. Соответственно, стараюсь поддерживать надежду на такой результат у своих пострадавших.