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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" може втратити слух, - адвокат

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 20:47
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" може втратити слух, - адвокат
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

За словами адвоката, Джеппарову не хочуть проводити необхідні медичні процедури

Адвокат фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова Айдер Азаматов заявив, що його підзахисний може втратити слух-за бездіяльності медиків російського СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Азаматова у Facebook.

За його словами, 17 січня Азаматов відвідав Джеппарова в СІЗО міста Шахти в Ростовській області Росії. Джеппарова опитали під протокол щодо стану її здоров'я та умов утримання.

"Арсен дуже незадоволений умовами утримання і "якістю" медичної допомоги, просив захисника, щоб його перевезли в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, через те, що там хоч ставлення до людей більш або менш нормальне, на відміну від СІЗО міста Шахти. Стан здоров'я Арсена поганий. Його відвели до фельдшера, який оглянувши його фурункули (чиряки), що з'явилися за вухом, дав йому антибіотики і сказав, що потрібно пропити шість днів – і це все, що може медичний працівник ізолятору", – зазначив адвокат.

За його словами, Джеппарову не хочуть проводити необхідні медичні процедури, тому що в будь-який момент може знадобитися його участь в суді.

"Арсен пояснив захиснику, що у вусі у нього з'явилися різні шуми та у нього погіршується слух у вусі "стріляє", з'явився біль", – додав Азаматов.

Адвокат зазначив, що Джеппаров домагався зустрічі з фельдшером СІЗО близько місяця.

"Вважаю таку бездіяльність з боку СІЗО міста Шахти тортурами за Джеппарова, які вже призвели до проблем зі здоров'ям. Очевидно, захист Джеппарова буде реагувати на такі порушення прав людини, пов'язані з одержанням належної та кваліфікованої медичної допомоги в умовах СІЗО", – заявив адвокат Джеппарова.

Нагадаємо, 12 листопада в Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Так, Мусліма Алієва засудили до 19 років позбавлення волі, Інверсія Бекіров отримав 18 років ув'язнення, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що сторона захисту кримчан пов'язує винесення такого вироку через засудження ними анексії АРК і бажання проживати на рідній землі.

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