Адвокат Трампа просив помічника Зеленського не звільняти мера Києва, - NYT

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Джуліані зустрічався з Єрмаком 2 серпня у Мадриді

Особистий адвокат президента США Руді Джуліані під час зустрічі з радником українського президента Андрієм Єрмаком просив не звільняти мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times.

Як повідомляється, у розмові з журналістами NYT Джуліані підтвердив, що під час зустрічі з Єрмаком у серпні минулого року в Мадриді він обговорював ситуацію зі звільненням Кличка з посади мера Києва.

"Я сказав йому: "Я не знаю, я не в курсі подій, але, мені здається, він - один з хороших хлопців". І виступаючи як особистий друг, а не представник влади або тому подібне", - розповів адвокат Трампа.

Джуліані наголосив, що прохання залишити Кличка на посаді було його особистою думкою, а не думкою адміністрації американського президента.

"Я висловив свою думку, а не думку уряду, ґрунтуючись на особистих стосунках", - додав він.

У виданні зазначають, що Єрмак також визнав, що обговорював з адвокатом президента США майбутнє Кличка.

"Джуліані запитав, яка у мене думка про мера Кличка. Він одразу ж наголосив, що я не повинен розглядати його питання як спробу впливу на мене. Це був кінець нашої розмови про Кличка. Я відкидаю будь-які припущення, що Джуліані намагався вплинути на мене", - розповів Єрмак.

Нагадаємо, минулого року в Офіс президента передали подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кабінет міністрів також підтримав рішення про звільнення мера Києва. Однак Кличко досі залишається на посаді.