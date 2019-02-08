Адвокат Сущенка розповів про умови утримання політв'язня

Український консул зможе відвідати Сущенка у другій половині лютого

Общественный защитник незаконно заключенного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин посетил подзащитного в колонии в 50-й день его рождения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украінформ.

"Побывал сегодня у Романа Сущенко, передал ему приветствия, рассказал о текущих новостях, о выставке его работ, которые запланированы в Варшаве, Париже. Конечно, ему очень приятно было это услышать. Роман просил поблагодарить всех за проявленное внимание", - сказал Фейгин.

Защитник также сообщил, что бытовые условия у Сущенко лучшие, чем были изначально. Он находится в теплом, безопасном помещении, имеет доступ к кипятку, может осуществлять телефонные звонки. Роману передали кисти и краски, так что он теперь может заниматься любимым делом.

По словам Фейгина, украинский консул в Москве Альберт Черниюк, вероятно, сможет посетить Сущенко во второй половине февраля.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях.

Также Совет ассоциации призвал немедленно освободить Олега Сенцова и всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и помещены на Крымском полуострове и в России