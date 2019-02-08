Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях. Про це президент заявив з нагоди дня народження засудженого до РФ українського журналіста Романа Сущенко та засудженого в окупованому Криму активіста Володимира Балуха, передає РБК-Україна.

"Сьогодні день народження Володимира та Романа Балуха Сущенко - українців, яких цинічний кремлівський режим тримає в катівнях за абсурдним, сфабрикованими звинуваченнями", - написав Порошенко у соцмережі Facebook.

За словами президента, сила та витримка Балуха і Сущенко викликають захоплення, так як, незважаючи на "тиск репресивної кремлівської машини", вони не зламалися, залишилися вірними своїм ідеалам.

Глава держави заявив, що Україна продовжує боротьбу за звільнення всіх українських політв'язнів.

"Ми продовжуємо боротьбу за звільнення всіх українських політв'язнів в Росії і всіх полонених на окупованих нею територіях Донбасу і Криму. І я не сумніваюся, що ми точно переможемо", - написав президент.

Нагадаємо, Рада асоціації закликав негайно звільнити Олега Сенцова і всіх громадян України, які були незаконно затримані і поміщені на Кримському півострові і в Росії.