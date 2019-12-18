Адвокат повідомила місцезнаходження засудженого в Криму українця

Громадянин України Костянтин Давиденко, якого засудили в анексованому Криму, доставлений в місто Саратов (РФ) у виправну колонію суворого режиму. Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

У листопаді 2019 року Давиденко після суду другої інстанції двічі доставляли в СІЗО Краснодара. В кінці листопада КПГ стало відомо, що його вивезли із СІЗО Краснодара для етапування в колонію Саратовської області, в якій він повинен відбувати незаконне покарання.

Нагадаємо, 11 лютого 2018 року ФСБ РФ заявила про затримання в Сімферополі громадянина України, жителя Донецької області Костянтина Давиденко.

Українця звинуватили в шпигунстві і вивезли в Москву, де Лефортовський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Більше року Костянтин Давиденко перебував у СІЗО Лефортово. У квітні 2019 року в "Верховному суді" Криму почався розгляд справи по суті.

Судові засідання по "справі Давиденко" проводилися в закритому режимі. Прокурор в судовому засіданні 5 червня 2019 року запросив 12 років колонії для українця.

"Верховний суд" Криму 6 червня 2019 року засудив Давиденка до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Українцю інкримінували статтю 276 КК РФ (збирання відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі іноземній державі).

Раніше Свердловський райсуд російського Бєлгорода (РФ) визнав громадянина України Андрія Чирву винним у спробі контрабанди продукції військового призначення.