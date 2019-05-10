Адвокат розповів про стан здоров'я українських моряків

Адвокат Миколи Полозов розповів про стан здоров'я українських військовополонених моряків, яких затримали російські правоохоронці в Керченській протоці 25 листопада. Про це він сказав під час брифінгу.

Повідомляється, що військовополонені моряки до теперішнього часу утримуються в слідчому ізоляторі Лефортово.

"У більшості з них стан здоров'я задовільний. Між святами в Росії провідали їх консули і адвокати. Звичайно, у нас досі викликає занепокоєння стан здоров'я поранених військовополонених: Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя Сороки зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної реабілітації. Крім того, ми наполягаємо, щоб у відношенні двох інших поранених військовополонених було проведено додаткове незалежне медичне обстеження, оскільки у них залишаються не витягнуті осколки в тілах", - розповів він.

Полозов зазначив, що українських медиків не допускають до військовополонених.

Нагадаємо, з кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених українських моряків в РФ та їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи. Адвокати заявляють заперечення на проведення даної експертизи.

РБК-Україна писало, що у відношенні 20 українських військовополонених моряків в Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-судова психіатрична експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків в РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.