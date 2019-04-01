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Адвокат розповів про стан здоров'я моряка Сороки

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 21:01
Адвокат розповів про стан здоров'я моряка Сороки
Фото: Василь Сорока (facebook.com)

Рани руки після операції зажили

Український військовополонений моряк Василь Сорока йде на поправку після операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Сергія Бадамшина.

Він повідомив, що 1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Сорокою. По ходу слідчої дії былт заявлені відповідні клопотання та заяви.

"Головна новина на сьогодні - Василь йде на поправку. Відтік руки нарешті спав. Рани зажили, сьогодні після слідчих дій повинні були зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося", - повідомив адвокат.

Адвокат розповів про стан здоров'я моряка Сороки

Раніше адвокат заявляв, що на відновлення функцій руки Василя Сороки, який був прооперований 18 березня в РФ, знадобиться від півроку до року.

Поранення руки виявилося серйозніше, ніж передбачалося при обстеженні: сухожилля згиначів 2-4 пальців руки були не просто пошкоджені (перебиті) осколком, а геть відсутні.

Перебуваючи в СІЗО моряк постійно скаржився на біль у руці. Незважаючи на те, що рани загоїлися, в руці залишалися осколки.

Василь Сорока був захоплений у російський полон разом з ще 23 моряками 25 листопада 2018 року під час атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці. До лютого він перебував у медчастині СІЗО "Матроська тиша".

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