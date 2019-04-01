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Адвокат рассказал о состоянии здоровья моряка Сороки

Новости » Общество    01.04.2019 - 21:01
Адвокат рассказал о состоянии здоровья моряка Сороки
Фото: Василий Сорока (facebook.com)

Раны руки после операции зажили

Украинский военнопленный моряк Василий Сорока идёт на поправку после операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Сергея Бадамшина.

Он сообщил, что 1 апреля состоялись следственные действия с военнопленным моряком Сорокой. По ходу следственного действия былт заявлены соответствующие ходатайства и заявления. 

"Главная новость на сегодня - Василий идёт на поправку. Оттёк руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня после следственных действий должны были снять швы. Но ещё длительное время придётся ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся", - сообщил адвокат.

Адвокат рассказал о состоянии здоровья моряка Сороки

Ранее адвокат заявлял, что на восстановление функций руки Василия Сороки, который был прооперирован 18 марта в РФ, понадобится от полугода до года. 

Ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали.

Находясь в СИЗО моряк постоянно жаловался на боли в руке. Несмотря на то, что раны зажили, в руке оставались осколки.

Василий Сорока был захвачен в российский плен вместе с еще 23 моряками 25 ноября 2018 года во время атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. До февраля он находился в медчасти СИЗО "Матросская тишина".

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