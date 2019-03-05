Адвокат розповів, коли зберуть документи для направлення скарг по морякам до ЄСПЛ

Полозов запевнив, що індивідуальні скарги не суперечитимуть загальнодержавній

Адвокаты украинских моряков смогут собрать первый пакет документов для направления индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к середине марта. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал один из адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, индивидуальные обращения в ЕСПЧ готовятся во взаимодействии с украинскими юристами.

"Мы собираем первичные документы для подачи первых заявлений и в ЕСПЧ, и в комитет ООН по правам человека. Я думаю, что к середине марта мы эти документы сможем собрать. В том числе, по избранию меры пресечения", - рассказал Полозов.

Адвокат подчеркнул, что документы по избранию меры пресечения собрать сложнее в виду того, что изначально избрание происходило в Крыму.

"Это первичная документация, которую мы собираем в российских судах. Сложность заключается в том, что избрание меры пресечения проходило в Крыму. Соответственно надо из крымских судов каким-то образом доставать эти документы. Потом мы будем формировать второй пакет по избранию меры пресечения Лефортовским судом. Это просто занимает какое-то время. Это будет индивидуальное обращение (отдельно по каждому моряку, - ред.). Кто в комитет ООН, кто в ЕСПЧ, потому что у них есть конкуренция определенная. Таким образом, мы диверсифицируем механизмы защиты", - добавил он.

Полозов отметил, что индивидуальные жалобы не смогут противоречить общегосударственному обращению Украины в ЕСПЧ.

"Индивидуальные жалобы не могут противоречить общегосударственной. Потому что там указываются основания, которые сопутствуют. Они наоборот укрепляют и дополняют друг друга", - объяснил защитник.

Напомним, ранее Полозов информировал, что в настоящее время адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, из-за незаконного ареста украинских военнопленных моряков.

Как писало РБК-Украина, замминистра юстиции Иван Лищина заявил, что единственный способ вернуть арестованных в России украинских моряков - действовать через Европейский суд по правам человека.

Добавим, во вторник спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Российскую Федерацию освободить украинских моряков.