Адвокат про повторний арешт картин Порошенка: влада не готова визнавати свої помилки

Печерський райсуд Києва повторно заарештував колекцію картин п’ятого президента України Петра Порошенка. Музей Гончара стає ареною юридичної війни, яку влада оголосила опозиції.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Крім того, за його словами, процедуру провели з порушенням всіх процесуальних законів.

"ДБР за будь-яку ціну намагається залишатися під парасолькою певної групи суддів Печерського суду, буквального готових на все. Для прикладу - ці рішення щодо незаконного арешту картин виносяться протягом декількох днів, а ось оскарження бездіяльності прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у незаконному обшуку, в побитті журналістів - вони не поспішають і відкладають засідання на жовтень цього року", - зазначив він.

За словами іншого адвоката Іллі Новікова, рішення суду про повторний арешт картин говорить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і "давати задню". Правозахисник додав, що це відбувається в повній стилістиці президента РФ Володимира Путіна.

"Важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був в першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу генерального прокурора в тому ж Печерському суді, ті ж люди, той же прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", - пояснив Новіков.

Він підкреслив, що Офіс генпрокурора в координації з іншими структурами вирішив продовжити те, що вони почали, й додав, що рішення будуть оскаржуватися.

"Думаю, що з цим новим арештом буде те ж, що і з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той же", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 26 травня ДБР викликало Петра Порошенка на допит в якості свідка у справі про незаконне переміщення культурних цінностей через державний кордон.

Цього ж дня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція творів із колекції родини Порошенків.