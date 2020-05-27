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У Порошенка засудили дії ДБР в Музеї Гончара та закликали владу повернутися у правове поле

Новини » Політика     27.05.2020 - 10:42
У Порошенка засудили дії ДБР в Музеї Гончара та закликали владу повернутися у правове поле
Фото: приватну колекцію картин Порошенків спробували викрасти

Партія Порошенка наголошує, що дії правоохоронців мають суто політичний характер

Державне бюро розслідувань (ДБР) не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції.

Про це заявили в "Європейській солідарності", коментуючи "візит" правоохоронців у спеціальному екіпіруванні зі зброєю та написами ДБР до музею Івана Гончара, де Петро Порошенко відкрив виставку приватної колекції картин.

"Озброєний до зубів спецназ Державного бюро розслідувань скоїв розбійний напад на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", один із кращих музейних закладів країни", - заявили в політсилі.

Окрім того, в партії наголошують, що ДБР навіть здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

"Адвокати Петра Порошенка дадуть правову оцінку бандитським діям ДБР подадуть відповідні позови та скарги. Ми вже подали чотири заяви до поліції", - йдеться на сайті "Євросолідарності".

Партія Порошенка наголошує, що дії правоохоронців мають суто політичний характер і відбувається за наказом і тиском президента.

"У прямому ефірі на очах всієї України та всього світу Зеленський прямо вимагав вироку людині, яку вважає своїм конкурентом. Цілком обгрунтовано міжнародна преса вже провела паралелі між Зеленським та Януковичем, відзначаючи подібний стиль ставлення до опозиції. Головна причина, - намагання влади відволікти увагу людей від власної некомпетентності", - додали в політсилі.

У зв'язку з цим, "Європейська солідарність" вимагає від влади повернутися у правове конституційне поле.

"Припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, припинити знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і врешті решт почати робити для держави щось більш предметне, аніж низькопробні видовища", - резюмували у Порошенка.

Нагадаємо, 26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Порошенко ПетроДБР
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