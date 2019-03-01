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Адвокат відвідала Сенцова в російській колонії


Адвокат розповіла, що Сенцов вже добре харчується

Украинского политзаключенного Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в "Лабытнанги" адвокат Ольга Динзе и рассказала, что украинец чувствует себя нормально. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, Сенцов увеличил свой вес. Адвокат рассказала, что он уже хорошо питается. Динзе отметила, что сейчас он находится в общей казарме на 50-60 человек.

"Около 12 часов наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он довольно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчестве. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", - рассказала Динзе.

Напомним, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

РБК-Украина писало, что Европейский суд по правам человека вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России Сенцова.

Отметим, что Государственный департамент США, Европейский Союз, Литва, ООН, Швеция, Великобритания, Чехия, ПАСЕ неоднократно призвали РФ освободить Сенцова.

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