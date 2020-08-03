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Адвокат опроверг причастность Суркисов к выводу средств из "ПриватБанка"

Киев, Понедельник 03 августа 2020 16:09
Адвокат опроверг причастность Суркисов к выводу средств из "ПриватБанка"
Фото: "ПриватБанк" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его словам, приведенные аргументы базируются на недостоверных данных

Распространенная американским изданием Chicago morning star информация о том, что якобы некоторые иностранные компании, деятельность которых связывают с семьей Суркисов, причастны к выводу средств из "ПриватБанка", не соответствует действительности, является лживой и откровенной фальсификацией фактов.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Виктор Борух.

"Утверждение о том, что эти компании самостоятельно или в интересах Григория и Игоря Суркисов выводили средства из "ПриватБанка", является абсолютной ложью и очередным примером грязной информационной кампании против них", - подчеркнул адвокат, представляющий интересы компаний Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

По его словам, приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом.

"Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес компании не поступало. Манипулятивные и лживые утверждения направлены на дискредитацию наших компаний", - отметил Борух.

По его словам, данное "издание является малоизвестным и второстепенным, и ни одно авторитетное СМИ как в США, так и других странах, эту информацию не сообщало и не комментировало", однако значительное количество украинских СМИ распространили аналогичное сообщение со ссылкой именно на эту публикацию.

"Правомерность требований компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP подтверждено на основании решений как украинских, так и иностранных судов, вступивших в законную силу", - подчеркнул адвокат, обратившись к СМИ с просьбой в дальнейшем воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Борух также сообщил, что принято решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения данной информации и защиты деловой репутации.

Напомним, Chicago morning star в статье от 31 июля, ссылаясь на якобы фрагмент из доклада Kroll, утверждало, что в период с 2008-го по 2010 год компании Суркисов получили кредиты от кипрского филиала "ПриватБанка" на общую сумму $361 млн.

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