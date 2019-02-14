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Адвокат спростував інформацію про вручені активістам підозри за спробу штурму відділку

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 16:43
Адвокат спростував інформацію про вручені активістам підозри за спробу штурму відділку
Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Раніше про вручення підозри 4 активістам повідомив глава Нацполіції Князєв

Жодному із учасників так званого "штурму" Подільського райвідділу поліції у Києві не було повідомлено про підозру. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат потерпілих Віктор Мороз.

За його словами, адвокати готують чергові звернення до ДБР.

"Ні, жодному не вручили. Це вже другий прокол від поліціянтів. Вчора до одного з них приходив правоохоронець, є відео в мене на сторінці, але підозру не вручив і, навіть, не запросив понятих, щоб хоч оформити відмову. По 3-м іншим - взагалі не відкрили. Тобто, жодному не вручено, але суть в іншому - штурм - це ст. 341 КК України, а "вручають" за ст. 342 КК України - опір законним діям правоохоронцям. Готуємо чергові звернення до ДБР", - повідомив адвокат.

Зазначимо, глава Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці в Facebook раніше повідомив про вручення підозр. За його словами, про підозру було повідомлено 4 особам.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва усунув оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, від виконання службових обов'язків. Термін відсторонення буде рахуватися з 11 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

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