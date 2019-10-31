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Адвокат розказала про умови утримання координатора "Кримської солідарності" в СІЗО

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 07:50
Адвокат розказала про умови утримання координатора "Кримської солідарності" в СІЗО
Фото: Сервер Мустафаєв (krymr.com)

Адвокат зазначила, що за документами Мустафаєв перебуває в камері загального тримання, а фактично його тримають в іншій камері

Адвокат фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва назвала "тортурами" умови утримання в СІЗО Краснодара (Росія). Про це заявила Ліля Гемеджі, яка відвідала Мустафаєва в СІЗО Краснодара 29 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

За її словами, камера, в якій перебувають Мустафаєв і ще один заарештований, має площу чотири квадратні метри.

"Умови утримання Сервера нелюдські, згідно з європейською конвенцією з прав людини - умови тортур. Камера, в якій перебуває мій підзахисний - чотири квадратні метри. Після мого попереднього відвідування Сервер утримується там не один, до нього помістили ще одного слідчо-заарештованого, і, відповідно, на кожного з них припадає по два квадратні метри, це з урахуванням установлених ліжок, так званого санвузла, причому не огородженого, раковини, і столика, на якому вони мають обідати", - розповіла адвокат.

Гемеджі зазначила, що за документами Мустафаєв перебуває в транзитній камері, в камері загального тримання, а фактично його тримають в іншій камері.

"Ми розглядаємо це як один із елементів тиску, який почався в СІЗО Сімферополя. З огляду на правозахисну діяльність Сервера і його знання, це спроба ізолювати його від людей, яким він може допомагати. На сьогодні невідомо, коли його етапують в Ростов-на-Дону", - додала вона.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб були затримані. 21 травня 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.12 вересня 2019 року Сервер Мустафаєв і ще сім фігурантів цієї справи - Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Бєлялов, Едем Смаїлов, Ернес Аметов - були етаповані з Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Усіх їх обвинуватили в участі у діяльності терористичної організації, а Мустафаєва до того ж - у насильницькому захопленні влади. Йому загрожує позбавлення волі до 20 років.

Станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України.

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