Адвокат назвав сроки екстрадиції в Україну фігуранта справи Гандзюк

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна екстрагують в Україну протягом 7-12 днів, адвокати апеляцію не подавали. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат Михайло Величко.

Адвокат також повідомив, що адвокати не подавали апеляцію на рішення болгарського суду про його екстрадицію в Україну.

"Апеляцію не подали", - сказав він РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу.

Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна, тому що "червоний циркуляр" поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.