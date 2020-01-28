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У Болгарії розповіли, чому не одразу затримали фігуранта справи Гандзюк

Новини » Політика     28.01.2020 - 11:31
У Болгарії розповіли, чому не одразу затримали фігуранта справи Гандзюк
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo info)

"Червоний циркуляр" поруч із іменем Олексія Левіна від Інтерполу з'явився пізніше

Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна, тому що "червоний циркуляр" поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше. Про це повідомляє BTA з посиланням на Офіс генпрокуратури Болгарії.

Як зазначається, "червоний циркуляр" вважається оголошенням у розшук у країнах-учасницях Інтерполу.

"У понеділок болгарська прокуратура уточнила, що громадянин України (Олексій Москаленко, - ред.) не був затриманий при в'їзді до Болгарії у прикордонному пункті Дуранкулак через те, що "червоний циркуляр" від Інтерполу був виданий пізніше", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін вчора був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу.

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня. Тепер Київ чекає на відповідь болгарської сторони на запит.

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